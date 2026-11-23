José Mourinho n’a pas mâché ses mots au sujet de la surcharge du calendrier, alors que les blessures de Harry Kane, gravement touché à la cheville avec le Bayern Munich, et Désiré Doué, qui s’est rompu le ligament croisé antérieur du genou droit ce week-end, relancent le débat sur l’enchaînement des rencontres. Interrogé ce lundi en conférence de presse, à la veille d’affronter le PSV Eindhoven en Ligue des champions, l’entraîneur du Real Madrid a défendu une vision très pragmatique de la situation.

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« Si on veut gagner de l’argent, il faut travailler dur, prendre des risques, et c’est la vie. Si un joueur veut faire grève parce qu’on joue beaucoup, on peut lui proposer de gagner 50 % de moins. L’argent est un facteur important. Il faut s’adapter, il faut endurer les difficultés», a-t-il d’abord lancé avec une pointe d’ironie. Le Portugais estime que les joueurs doivent s’adapter à une réalité économique difficile à contourner, mais a ensuite pointé les intérêts parfois contradictoires entre les clubs et les sélections nationales.

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José Mourinho reste pragmatique

« Les joueurs des clubs se demandent pourquoi autant de sélections, pourquoi autant de voyages, pourquoi cette Ligue des nations qui ne nous intéresse pas… Mais pour les sélectionneurs, ces compétitions sont fondamentales. Pour la gestion économique des fédérations aussi», a-t-il expliqué, avant de conclure avec humour : «c’est un conflit, mais au final, c’est "le bling-bling", en mimant le geste de l’argent. Tout est une question d’argent. Mais si on me donnait la possibilité de ne jouer que tous les trois jours, ce serait mieux».

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Cette prise de position intervient dans un contexte particulièrement tendu pour les joueurs européens et la FIFPRO avait récemment alerté sur la diminution du temps de repos entre deux saisons et l’exposition excessive des jeunes footballeurs. De son côté, le Real Madrid devra également faire sans quatre joueurs pour affronter le PSV Eindhoven, mardi en Ligue des Champions (21 heures). Endrick, Rodrygo, Ferland Mendy et Raúl Asencio sont tous forfaits pour cette rencontre. Quatre absences qui viennent compliquer la tâche du Special One avant ce rendez-vous européen.