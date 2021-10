Atlético de Madrid : Marcos Llorente défend Antoine Griezmann

Revenu à l’Atlético de Madrid cet été, Antoine Griezmann réalise un début de saison compliqué. Il n’a pas été épargné par les supporters rojiblancos, qui ne lui ont toujours pas pardonné son départ au Barça. Une attitude qui n’aide pas vraiment le principal intéressé, ni ses coéquipiers, comme l’a confié Marcos Llorente dans l’émission El Larguero de la Cadena SER. « Les supporters de l'Atlético doivent comprendre que les sifflets n'aident ni Griezmann, ni l'équipe », a-t-il déclaré. « Quand je suis sur le terrain et que je les entends, je ne les aime pas. On peut le comprendre parce que les fans sont libres de s'exprimer, mais je n'aime pas les sifflets et ils n'aident pas l'équipe. »

Le salut de Griezmann passera par des buts et des bonnes performances sur le terrain, chose qu’il a pour l’instant du mal à faire, auteur de seulement une réalisation toutes compétitions confondues. Quand bien même, Llorente sait que ce n’est qu’une passade : « il y a des moments où les attaquants, qui vivent des buts, ne marquent pas. Ce qui ne fait aucun doute, c'est qu'Antoine est un joueur de haut niveau. Tôt ou tard, il marquera ces buts qui aideront l'équipe. »