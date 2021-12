JT Foot Mercato : l'offre XXL de Manchester United pour s'offrir Erling Haaland

La suite après cette publicité

MU veut frapper fort pour Halaand

À Manchester United, on a de grandes ambitions avec le nouveau coach Ralf Rangnick. Et l'arrivée de l'Allemand pourrait rebattre les cartes dans le dossier Haaland. La presse allemande avançait même ces derniers jours que le nouvel entraîneur intérimaire des Red Devils recevrait un joli chèque de 10 M€ s’il parvenait à attirer l’international norvégien à Old Trafford. Mais il faudra déjà convaincre son club de le lâcher et pour ça Manchester est prêt à toutes les folies. C'est plus de 118M€ que seraient prêts à mettre les Mancuniens pour amener le cyborg en Premier League. Affaire à suivre…

Dembélé recale le Barça

Ça sent mauvais pour une prolongation d'Ousmane Dembélé au FC Barcelone. Alors que son contrat expire en 2022, aucune solution n'a encore été trouvée et l'ancien Rennais sera bientôt libre de négocier où il le souhaite. D'après le média Sport, la décision du joueur est prise : il ne va pas prolonger. Même si Xavi a publiquement exprimé son admiration pour le joueur, le principal intéressé souhaiterait tourner la page. Selon nos informations, il y aura tout de même une dernière réunion cette semaine. Celle de la dernière chance. À Dembélé de faire le bon choix !

Le coup de sang d'Umtiti

Samuel Umtiti est très tendu. Alors que sa situation ne s'arrange pas au FC Barcelone, le défenseur français n'a pas aimé que des supporters blaugranas montent sur sa voiture à un feu rouge. L'ancien Lyonnais n'a pas apprécié et l'a fait comprendre au fan en question. Car pour Big Sam, le «respect», c'est important !