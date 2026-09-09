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Ibrahim Mbaye s’est mis trop de pression au PSG

Par Maxime Barbaud
1 min.

Ibrahim Mbaye a quitté le PSG cet été après avoir participé à sa première Coupe du Monde avec le Sénégal. Il désirait obtenir plus de temps de jeu, ce que ne pouvait lui promettre Luis Enrique, alors qu’il a tout de même disputé 31 matchs toutes compétitions confondues la saison passée (1242 minutes) pour 3 buts et 2 passes décisives, un temps de jeu rare pour un joueur de 18 ans seulement. L’ailier a fini par s’en aller du côté d’Aston Villa pour environ 55 M€. Dans un entretien accordé vraisemblablement avant son transfert, sur la chaîne Cheikh Footstyle, l’international sénégalais indique s’être parfois infligé une mauvaise pression.

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« Au PSG, ça ne se passait pas forcément comme je le voulais. Je me mettais une certaine pression qu’il ne fallait pas avoir. Je voyais les grands joueurs, le Ballon d’Or, Désiré (Doué), Bradley (Barcola), Gonçalo (Ramos)… et je me disais : “Il faut que je fasse mieux qu’eux." Mais ce n’est pas une pression qu’il faut avoir. Il faut juste jouer ton jeu. Plus tu t’entraînes et joues avec eux, plus tu apprends parce que ce sont de grands joueurs qui ont plus d’expérience », dévoile-t-il au cours de cet entretien. A lui de mettre cette expérience à profit dans sa nouvelle aventure en Angleterre.

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