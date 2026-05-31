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Ibrahima Konaté quitte Liverpool !

Arrivé à Liverpool en 2021 en provenance du RB Leipzig, Ibrahima Konaté quittera les Reds à l’issue de son contrat. Le club anglais vient d’annoncer le départ de l’international français, qui va désormais pouvoir choisir librement sa prochaine destination.

Par Kevin Massampu
2 min.
Ibrahima Konaté avec Liverpool @Maxppp

L’histoire entre Ibrahima Konaté et Liverpool est officiellement terminée. Arrivé il y a cinq ans en provenance du RB Leipzig contre 40 millions d’euros, le défenseur central de 27 ans va quitter librement les Reds à l’issue de son contrat. Ce dimanche, le club de la Mersey a confirmé la tendance dans un communiqué, actant ainsi le départ d’un joueur qui aura disputé 183 rencontres avec le club anglais, remportant notamment une Premier League, une FA Cup et deux Carabao Cup.

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« Liverpool confirme qu’Ibrahima Konaté quittera le club à l’expiration de son contrat cet été. Konaté partira avec toute notre gratitude et notre reconnaissance pour sa contribution, et tout le monde au sein du club lui souhaite le meilleur pour l’avenir », ont indiqué les pensionnaires d’Anfield. Malgré plusieurs tentatives de prolongation menées ces derniers mois, les dirigeants anglais n’ont jamais réussi à convaincre le vice-Champion du Monde 2022 de poursuivre l’aventure en Angleterre.

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Un nouveau défi en approche pour Konaté

Après Mohamed Salah et Arne Slot, c’est un autre départ majeur qui intervient du côté de Liverpool. Pilier de la défense des Reds avec Virgil van Dijk, le Français aura été l’un des tauliers de cette équipe des Reds durant son passage à Anfield. Rapidement adopté par le public, il a aura été un grand artisan de la victoire en Premier League, lors de la saison 2024/2025.

Désormais libre, l’international français (27 sélections) risque d’être l’un des joueurs les plus convoités du marché cet été. Souvent annoncé dans le viseur du Real Madrid, Konaté attire aussi les regards en Arabie saoudite. Selon nos informations, Al-Ittihad suit avec beaucoup d’attention sa situation et apprécie fortement son profil. Reste à voir où le natif de Paris posera ses valises.

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