Real Madrid : l’entraîneur de Malaga enrage sur l’arbitrage

Après avoir largement dominé Malaga (4-0) ce dimanche au Bernabéu, le Real Madrid a infligé une lourde défaite au promu lors de cette troisième journée de Liga. Les Madrilènes ont notamment pris le dessus en première période, avant de voir leur adversaire réagir après la pause. Malgré l’ampleur du score, Juan Francisco Funes a retenu certains motifs de satisfaction concernant la prestation de son équipe, tout en regrettant une « sévère punition ». L’entraîneur de Malaga a notamment ciblé l’arbitrage, avec une formule particulièrement piquante : « je ne veux pas m’attarder sur l’arbitre car le Real Madrid gagne parce qu’il est bien meilleur que nous, mais on a l’impression que si on souffle, c’est une faute pour eux, et si c’est l’inverse, il faut qu’il y ait du sang pour qu’il siffle ».

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Funes a également insisté sur la réaction de ses joueurs au retour des vestiaires, après avoir été largement dominés par le Real en première période. « Il a fallu se retrousser les manches et on a vu une seconde période très différente », a-t-il expliqué selon Marca, estimant avoir vu « un meilleur pressing et un jeu plus offensif ». Le technicien espagnol veut désormais rapidement tourner la page et maintenir son groupe mobilisé pour la suite de la saison : « ce sera un marathon, et l’important est de ne pas s’arrêter. Je veux que nous restions mentalement stables. » Malaga devra justement rebondir dès sa prochaine sortie face à Levante.