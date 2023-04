Empoli-Lecce : le coup d’envoi retardé à cause d’un début d’incendie dans les vestiaires

Alors que la 28ème journée de Serie A doit se terminer ce lundi avec deux nouvelles confrontations au programme, le coup d’envoi de la rencontre entre Empoli et Lecce au stade Carlo Castellani, prévu initialement à 18h30, a été repoussé après un début d’incendie dans les vestiaires de l’enceinte, comme le rapporte la Gazzetta dello Sport.

Pendant que les joueurs de Lecce s’entraînaient sur la pelouse du stade, les joueurs d’Empoli, de leur côté, ne pouvaient pas rejoindre les vestiaires à cause d’un problème électrique causé, semble-t-il, par une prise de courant. Une forte odeur de brûlé se dégageait notamment du vestiaire des locaux qui s’est ensuite répandue dans les tribunes de l’enceinte. Les pompiers sont finalement rapidement intervenus pour évaluer la situation et la Lega Serie A a officialisé le nouvel horaire du match, à 19h30, quelques minutes plus tard.

