Liga : le Real Madrid s’en sort difficilement face à Séville, l’Atlético s’impose pour le 500e match d’Antoine Griezmann

Pour sa dernière sortie hors de ses bases en Liga cette saison, le Real Madrid (2e) affrontait le FC Séville (12e). Au cœur de nouvelles polémiques après ses déclarations en zone mixte à l’issue du match face à Oviedo, Kylian Mbappé retrouvait une place de titulaire à la pointe de l’attaque madrilène, accompagné de Brahim Díaz et de Vinícius Júnior. Bousculés en début de rencontre par des Sévillans en pleine confiance après trois victoires consécutives, les Merengues ont rapidement frappé les premiers. Sur un centre venu de la droite, Mbappé remettait pour Vinícius, qui concluait du pied droit pour ouvrir le score (15e, 0-1).

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Au retour des vestiaires, les hommes d’Arbeloa ont toutefois affiché beaucoup plus de difficultés dans le jeu. En face, Séville a progressivement accentué la pression sur les buts de Courtois, notamment après les entrées d’Alexis Sánchez et d’Ejuke. Entré en jeu, Mastantuono a lui trouvé le poteau de Vlachodimos sur l’un de ses premiers ballons (72e), avant que Mbappé ne voie un but refusé pour un hors-jeu quelques minutes plus tard (74e). Sans pleinement convaincre, les Madrilènes ont conservé leur avantage pour enchaîner un second succès de suite en Liga et mieux finir cette semaine qu’elle n’avait commencée.

L’Atlético salue la légende Antoine Griezmann

Dans le même temps, l’Atlético de Madrid (4e) disputait son dernier match à domicile de la saison face à Girona (15e). Une soirée particulière pour Antoine Griezmann, qui disputait son 500e et avant-dernier match sous les couleurs rojiblancas avant son départ vers Orlando City. Accompagné de ses quatre enfants lors de son entrée sur la pelouse du Metropolitano, le capitaine madrilène s’est montré décisif en délivrant un centre parfait pour Ademola Lookman, buteur de la tête (22e, 1-0). Une passe qui permet également au Français d’atteindre la barre des 100 passes décisives avec l’Atlético. Cette unique réalisation a suffi au bonheur des hommes de Diego Simeone, solides défensivement jusqu’au bout. Grâce à ce succès, l’Atlético revient à hauteur de Villarreal (3e), battu sur la pelouse du Rayo Vallecano (2-0). Quant aux coéquipiers d’Azzedine Ounahi, le spectre de la relégation est plus présent que jamais. Désormais premiers relégables, ils devront s’imposer face à Elche, pour rester dans l’élite du football espagnol la saison prochaine.

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Dans les autres rencontres de ce multiplex, l’Athletic Bilbao (9e) a été accroché par le Celta de Vigo (6e) (1-1). Les Galiciens ratent l’opportunité de valider définitivement leur ticket pour la Ligue Europa et restent à la portée de Getafe, battu par Elche (1-0). Battu au terme d’un match renversant par Valence (3-4), la Real Sociedad dit quasiment adieu à l’Europe. L’Espanyol Barcelone est allé battre Osasuna sur sa pelouse (1-2), pendant qu’Oviedo, bon dernier et déjà relégué, a été battu par Alavés (1-0). Enfin, Levante est reparti avec les trois points de son match contre Majorque (2-0).

Les résultats du multiplex de 19h :

Séville 0-1 Real Madrid : Vinicius Jr (15e)

Atletico Madrid 1-0 Girona : Lookman (22e)

Athletic Bilbao 1-1 Celta de Vigo : Iñaki Williams (52e) / Swedberg (4e)

Elche 1-0 Getafe : Chust (19e)

Levante 2-0 Majorque : Espí (32e) et Arriaga (87e)

Osasuna 1-2 Espanyol : Muñoz (49e) / Romero (27e), García (53e)

Rayo Vallecano 2-0 Villarreal : Camello (28e), Alemão (47e)

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Real Oviedo 0-1 Deportivo Alavés : Martinez (17e)

Real Sociedad 3-4 Valence : Muñoz (3e), Tarrega (CSC, 60e), Óskarsson (63e) / Guerra (8e), Duro (22e), Rodriguez (89e) et Guerra