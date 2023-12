Erling Haaland pourrait s’attaquer au marché… des pyjamas

Ambassadeur de plusieurs marques à l’image de son équipementier Nike ou encore de la société espagnole Midea, Erling Haaland pourrait prochainement sauter le pas et créer sa propre société. Comme relayé par The Sun ce mercredi, l’attaquant norvégien a déposé une demande de marque à ses initiales, dans le but de potentiellement créer une gamme de pyjamas, un habit qu’il affectionne particulièrement comme le démontrent ses publications sur les réseaux sociaux.

Le tabloïd précise qu’Erling Haaland souhaiterait ainsi sécuriser ses droits sur les lettres E, B et H (pour Erling Braut Haaland). Il se réserverait également le droit de protéger d’autres produits comme le savon, le déodorant, les sweatpants, les ballons de yoga ou encore les parapluies. En juin dernier, le joueur de Manchester City avait vu sa première demande être rejetée en Norvège, où un homme de 29 ans, nommé Erling Haaland, l’avait devancé.