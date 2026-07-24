Nampalys Mendy va s’engager à Metz

Libre depuis la fin de son contrat avec Watford, Nampalys Mendy est en passe de retrouver la France. Le milieu de terrain de 33 ans était présent à l’entraînement du FC Metz ce vendredi, comme l’atteste une photo publiée sur les réseaux sociaux, et devrait prochainement s’engager avec les Grenats.

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L’ancien joueur de Nice, Leicester et Lens sort d’une saison à 25 matchs en Championship sous les couleurs de Watford. Désormais libre de tout contrat, l’international sénégalais (35 sélections) devrait apporter son expérience au promu messin en vue de la saison à venir en Ligue 2.