OM : Sampaoli explique son attitude sur le banc

Une pile électrique. L'entraîneur de l'OM Jorge Sampaoli (61 ans) bouge sans arrêt le long de son banc de touche, ce qui vaut quelques gentilles moqueries sur les réseaux sociaux. Ce style volontaire a-t-il un impact sur les joueurs ? Ce n'est pas ce qu'il recherche, comme il l'a expliqué en conférence de presse.

«J'ai toujours été comme ça. Je pense en mouvement. C'est un truc personnel, il n'y a pas de message derrière ça. J'analyse mieux en bougeant qu'en restant à l'arrêt. Je suis très impliqué dans le club dans lequel je travaille . Je suis peut-être plus tranquille qu'avant mais je ne vais pas corriger ça à mon âge. Et je crois le philosophe Nietzsche réfléchissait aussi en marchant.» Mais maîtrisait-il l'art du 3-4-3 ? On en doute...