Équipe de France : qui sont les gagnants et les perdants de cette Coupe du Monde 2022 ?

Le Mondial 2022 est terminé et l’équipe de France n’a pas réussi à imiter le Brésil, qui reste à ce jour la dernière nation à avoir remporté deux Coupes du monde consécutives. Pourtant, les joueurs de Didier Deschamps ont de quoi être fiers de leur parcours. Entre une cascade de blessures (Pogba, Kanté, Kimpembe, Nkunku, Maignan, Hernandez, Benzema) et un virus ravageur à quelques heures d’une finale, le bilan global de ce tournoi reste très positif. Certains tricolores ressortent même de cette compétition avec les honneurs du jury. À commencer par Olivier Giroud.

Revenu in extremis dans le groupe France grâce à ses prestations avec l’AC Milan, le Rossonero a profité du forfait de Karim Benzema pour retrouver une place de titulaire. Accusé en 2018 d’avoir été muet durant la campagne triomphante en Russie, le natif de Chambéry a cette fois-ci répondu présent. Auteur de 4 buts en 6 matches, Giroud a inscrit des réalisations décisives (notamment contre l’Angleterre) et est surtout devenu le meilleur buteur de l’histoire des Bleus (53 réalisations). L’avenir de la sélection s’écrira peut-être sans lui, mais Giroud a rempli sa mission. En attaque toujours, Antoine Griezmann a raté sa finale, mais il a été, avec Kylian Mbappé, le Bleu le plus impressionnant.

Mbappé, Griezmann et Giroud ont répondu présent

Repositionné dans l’entrejeu suite aux forfaits de N’Golo Kanté et de Paul Pogba, le Mâconnais a brillé de mille feux. Omniprésent sur le terrain, il s’est adapté à son nouveau poste à une vitesse incroyable et a fini co-meilleur passeur du tournoi (3 offrandes). Certains se demandent même si son avenir passe par ce nouveau poste, aussi bien en sélection qu’en club. Tout simplement bluffant. Bluffant, Kylian Mbappé l’a été lui aussi. Attendu au tournant, le Bondynois a démontré qu’il était le détonateur d’une équipe de France souvent dépendante de ses éclairs de génie. Meilleur buteur de la compétition devant Lionel Messi (8 buts, 2 passes décisives), le joueur du PSG aurait aimé soulever sa deuxième Coupe du Monde, mais il a conclu son tournoi en devenant le deuxième joueur de l’histoire à inscrire un triplé en finale d’un Mondial, 56 ans après l’Anglais Geoff Hurst. À seulement 23 ans, il n’est qu’à quatre longueurs du patron Miroslav Klose (16).

Enfin, Randal Kolo Muani et Marcus Thuram auront parfaitement joué à fond leur rôle. Le premier a été l’un des seuls « coiffeurs » à ne pas avoir perdu de point lors du France-Tunisie (0-1) et il a su marquer le but du break en demi-finale face au Maroc (2-0), moins d’une minute après son entrée en jeu. En finale, son entrée en jeu dès la 40e minute a redonné vie à une attaque tricolore moribonde. Il aurait même pu offrir la Coupe du Monde au bout du temps additionnel des prolongations. Quant au second, il a su être percutant à chaque fois qu’il a remplacé Olivier Giroud. En demi-finale, il a joué un rôle important en venant renforcer le côté gauche français.

Toujours au rayon des remplaçants efficaces, Ibrahima Konaté aura marqué des points lui aussi. Propulsé titulaire en demi-finale, le joueur de Liverpool a affiché une belle solidité. Remplaçant en début de compétition, Théo Hernandez a dû remplacer son frère Lucas dès le premier match de la compétition. Et alors que Deschamps avait privilégié une défense à quatre sans latéraux offensifs, le joueur de l’AC Milan a apporté un vent de fraîcheur. Auteur de deux passes décisives et buteur en demi-finale, Hernandez a rappelé qu’un latéral offensif offre plus de solutions. Déjà mis en avant lors du passage en 3-5-2 un an auparavant, Hernandez revendique clairement un statut de titulaire, même s’il s’est raté en finale.

Pavard risque gros

Adrien Rabiot peut lui aussi avoir le sourire. Vexé de ne pas avoir été convoqué en 2018, le joueur de la Juventus avait refusé d’être dans la liste des réservistes. Ce qui lui avait valu de se brouiller avec son sélectionneur. L’an dernier, la triste fin de parcours des Bleus à l’Euro et l’altercation entre sa mère et le clan Mbappé avaient également nui à son image. Mais cette fois, Rabiot s’est enfin imposé sans contestation. Positionné à gauche dans le milieu à trois tricolore, le Bianconero a été indispensable. Percutant, technique, il a été indispensable. Son absence face au Maroc en raison du fameux virus s’est d’ailleurs beaucoup fait ressentir. Enfin, personne n’avait vu venir le coup. Très moyen, voire mauvais à chaque fois qu’il a enfilé le maillot bleu, Dayot Upamecano s’est transformé durant ce Mondial. A-t-il senti qu’il avait une carte à joueur avec le forfait de Presnel Kimpembe ? En tout cas, il a été très solide aux côtés de Raphaël Varane. Suffisant pour contester la place de titulaire du Parisien.

Enfin, il n’y a pas eu que des gagnants dans cette histoire. Et beaucoup pourraient jouer gros si Didier Deschamps reste en place. C’est le cas de Benjamin Pavard. Son but légendaire inscrit en huitième de finale face à l’Argentine en 2018 lui avait permis de s’installer durablement chez les Bleus. Mais depuis, ses prestations sur le flanc droit, ses disputes avec certains partenaires à l’Euro ou en Ligue des Nations 2021, ses sorties répétées pour réclamer un placement dans l’axe et son match catastrophique face à l’Australie l’ont condamné. Passé de titulaire à troisième homme dans la hiérarchie du poste de latéral droit, derrière Jules Koundé et Axel Disasi, Pavard doit sans doute prier pour que DD plie ses bagages. Enfin, il n’a pas disputé la moindre minute de ce Mondial car il est parti blessé, mais Karim Benzema a su générer un certain malaise même en n’étant pas là. Les conditions de son départ, ses posts énigmatiques sur les réseaux sociaux et un Deschamps pas à l’aise au moment d’évoquer son cas en conférence de presse… Là aussi de grosses questions se posent sur son cas si le sélectionneur actuel est maintenu.