FC Barcelone-Real Madrid : les compositions officielles

C’est le choc de la soirée. Le FC Barcelone affronte le Real Madrid au Camp Nou à 21h pour le compte des demi-finales retour de la Coupe du Roi, une rencontre à suivre en direct commenté sur notre site. Pratiquement assuré d’être champion d’Espagne (il compte 12 points d’avance à 10 journées de la fin de la Liga), le club catalan a gagné le match aller au Santiago Bernabéu (0-1) et pourrait tenter de gagner son 32e trophée dans cette compétition. De leur côté, les Madrilènes sont à la recherche d’un titre depuis 2014. Le vainqueur de ce match affrontera Osasuna en finale.

Pour ce match couperet, Xavi, privé de nombreux joueurs, a aligné un 4-3-3 avec une défense composée d’Araujo, Koundé, Alonso et Baldé. Lewandowski mènera l’attaque catalane aux côtés de Raphinha et Gavi. Du côté des Merengues, les Français Karim Benzema et Eduardo Camavinga sont titulaires.

Suivez la rencontre FC Barcelone-Real Madrid en direct commenté

Les compositions officielles :

FC Barcelone : Ter Stegen - Araujo, Koundé, Alonso, Balde - Roberto, Busquets, Kessie - Raphinha, Lewandowski, Gavi.

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Militão, Alaba, Camavinga – Modric, Kroos, Valverde – Rodrygo, Benzema, Vinicius.