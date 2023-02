L’Allemagne se régale des malheurs du PSG

La suite après cette publicité

Le PSG traverse une belle petite crise, alors que ce duel face au Bayern se dispute dans un peu plus de 48 heures. Le club de la capitale a obtenu quelques mauvais résultats ces dernières semaines, fait face à une avalanche de blessures de joueurs majeurs, et connaît certains épisodes de tension en interne. Pas l’idéal avant les deux matchs les plus importants de la saison…

Et quand on dit que le malheur des uns fait le bonheur des autres, c’est particulièrement vrai dans le foot. Partout en Europe, les médias se régalent de voir le PSG en difficulté. C’est le cas en Allemagne, forcément, avant ce choc franco-germanique de mardi. « La répétition générale du duel avec le FC Bayern échoue clairement au Paris Saint-Germain. La presse trouve des mots forts et les fans sont en colère. […] Christophe Galtier peut remercier son gardien Gianluigi Donnarumma que la défaite n’était pas encore plus claire », peut-on lire du côté de Sport1.

Thierry Henry fracasse le PSG

Les Allemands ne mâchent pas leurs mots : le PSG est en crise

« Avant les huitièmes de la Ligue des champions contre le FC Bayern, les problèmes s’accumulent au PSG », explique de son côté Der Spiegel, qui rajoute aussi que « le Paris Saint-Germain a complètement raté la répétition générale du match de Ligue des Champions contre le FC Bayern Munich ».

« Peu avant le match aller de la Ligue des champions contre le FC Bayern Munich mardi, le Paris Saint-Germain a subi sa deuxième défaite en quelques jours », indique pour sa part Kicker, qui précise tout de même que c’était une équipe bien remaniée côté parisien. La prestation de Neymar, jugée indigeste par les médias allemands, est régulièrement mise en avant, tout comme les journalistes germaniques ont apprécié de voir leur compatriote Alexander Nübel vivre une soirée plutôt paisible au final. « Le PSG en crise avant le duel du Bayern ! », y va pour sa part Bild, qui parle de « nouvel embarras » pour le club de la capitale française. De quoi gagner sérieusement en confiance outre-Rhin…