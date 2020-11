Contrats sponsoring : l'autre problème de poids qui inquiète le FC Barcelone

Désormais dirigé par un comité de gestion depuis le départ de l’équipe Bartomeu, le FC Barcelone n’en a pas terminé avec ses problèmes financiers. Pour rappel, la direction provisoire cherche toujours à trouver un accord avec les joueurs de l’équipe première concernant une forte baisse des salaires. Sur le marché des transferts, le club culé ne peut actuellement plus recruter que des joueurs libres ou doit vendre pour espérer attirer des renforts.

Embourbé dans une situation économique difficile, le Barça cherche par tous les moyens à réduire ses dépenses et à renflouer ses caisses. Récemment, les Blaugranas étaient d’ailleurs ravis d’officialiser la prolongation de contrat d’un an (2022) du contrat sponsoring qui les lie au groupe Rakuten. Cependant, les Culés ont refusé de préciser les informations financières du deal. Peut-être parce que le tarif a été sacrément revu à la baisse…

Le contrat avec Rakuten revu à la baisse ?

Interrogé par Sport, Cinto Ajram a en effet soulevé un élément important pour le futur du Barça : la (re)négociation des contrats de sponsoring. Si la crise du coronavirus est bien évidemment passée par là, Ajram, qui était chargé de l'activation des partenariats du FC Barcelone sous le mandat de Bartomeu, nous apprend que la terrible gestion des derniers mercatos par l’ex-président culé va sans doute mettre la future équipe dirigeante face à un défi de taille, à savoir pouvoir négocier de juteux contrats avec des sponsors. C’est là qu’Ajram a livré les dessous de l’opération Rakuten, sponsor du club depuis 2017.

« A l’époque, Qatar Airways nous payait 30 M€ et quelques par an, soit moins que ce qu’ambitionnait le club. Au sein du Barça, on voulait atteindre la barre du milliard d’euros de revenus. Donc un montant de 55 M€ avait été fixé pour le contrat de sponsor. Un montant qui n’avait pas été validé par le département commercial. Je pense que c’était la première fois qu’un club fixait un montant sponsoring avant d’en avoir trouvé un. » Au final, Rakuten a accepté de payer une telle somme pour voir son nom briller sur les tuniques catalanes. Mais aujourd’hui, le géant japonais a sans doute fait payer au Barça des conditions de rêve présentes auparavant qui ont désormais disparu.

« C’est une réalité de dire que le coronavirus a provoqué la baisse financière de nombreux contrats de sponsoring parce que la visibilité des marques a été très affectée, mais l’accord d’aujourd’hui (avec Rakuten) d’environ 30 M€ plus des bonus (et donc plus 55 M€) reflète davantage l’incertitude de Rakuten vis-à-vis du futur de Lionel Messi. Rakuten a démarré sa relation avec le Barça qui avait à l’époque le trio Messi-Suarez-Neymar. Au niveau commercial, c’était une bombe. Et maintenant, le Barça a proposé à Rakuten de prolonger sans Suarez, ni Neymar et avec des doutes concernant le futur de Messi. Dans ces conditions, aucune marque ne se risquerait à prolonger de trois ou quatre ans parce que personne ne sait quelle sera la valeur de ce club sans ce joueur. »

Une catastrophe si Messi s'en va

En clair, Rakuten aurait donc validé l’option d’un an, mais à un tarif réduit (30 M€ au lieu de 55 M€) et ne serait pas pressé de signer une prolongation plus longue. La faute en partie au coronavirus, mais visiblement surtout à la gestion des cas Messi, Suarez et Neymar. Autant dire que si «La Pulga» confirme qu’elle quittera bien les Culés à la fin de son contrat (juin prochain), le Barça risque de ramer pour dégoter un généreux sponsor en 2022, une fois l’accord avec Rakuten terminé. Vous l’aurez compris, la future équipe dirigeante blaugrana prie déjà pour que la tête d’affiche Messi change d’avis et prolonge. Sinon, elle devra faire face à défi de taille.

« Sans aucun doute. Ce sera un problème, un très grand problème, surtout si le club continue de penser que le client (à satisfaire), c’est le Barça et non le sponsor. Le club a souvent pris de haut de nombreux sponsors. On peut y remédier si, en tant que club, le Barça revient aux valeurs « Mes que un club » (Plus qu’un club, ndlr). Je ne sais pas pourquoi il les a perdues. Il faut parler aux joueurs, qui sont les principaux acteurs des partenariats, pour leur expliquer l’importance d’un partenariat. Sinon, il vous arrive ce qui est arrivé, à savoir que vous donner des voitures de la marque Audi aux joueurs et eux ne veulent pas conduire ces véhicules », conclut Ajram. Les prochains décideurs barcelonais sont prévenus. D’autant qu’avant de penser au sponsor principal, le contrat avec le groupe d’électroménagers Beko, qui rapporte tout de même 19 M€ par an, se termine en 2021. Le temps presse !