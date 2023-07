Liverpool : Van Dijk espère avoir le brassard de capitaine

La suite après cette publicité

Cet été, plusieurs ogres de la Premier League ont perdu leur capitaine. Chelsea avec le départ de Cesar Azpilicueta (Atlético de Madrid), Manchester United qui ne considère plus Harry Maguire, et plus dernièrement Liverpool qui a vu James Milner et Jordan Henderson quitter le navire. Alors, les Reds doivent trouver celui qui portera le brassard dès la rentrée prochaine. Sans l’ombre d’un doute, Virgil Van Dijk semble être le grand favori.

«Ce serait un immense honneur. Le capitanat n’a pas encore été annoncé, donc je ne peux pas en dire grand-chose. Mais évidemment, j’ai déjà été capitaine de l’équipe plusieurs fois au cours des deux dernières années et c’est toujours un moment de fierté. Nous verrons ce que l’avenir nous réserve, mais ce serait un immense honneur d’être capitaine de l’équipe», déclare le défenseur néerlandais, en marge de la pré-saison avec Liverpool. Leader de sa nation et habitué du capitanat, Virgil Van Dijk devrait prendre le brassard, laissé pour libre depuis le départ de Jordan Henderson à Al-Ettifaq, rejoignant ainsi un ancien grand patron en la personne de Steven Gerrard.

