Le Real Madrid se prépare déjà au pire !

Depuis quelques jours déjà, c’est le grand retour de la rumeur Vinicius Jr en Arabie saoudite. Et selon nos informations, c’est même bien plus qu’une simple rumeur de tabloïds. Effectivement, comme révélé par nos soins samedi, la star brésilienne songe sérieusement à rejoindre la Saudi Pro League. Les Saoudiens sont prêts à faire de lui le joueur le mieux payé de l’histoire, et le gouvernement local est prêt à tout pour le placer à Al-Hilal.

Des représentants du club ont déjà rencontré le joueur à Madrid, et le numéro 7 du Real Madrid est plutôt tenté par le challenge saoudien, mais plutôt pour 2026. Quoi qu’il en soit, le quotidien Marca dévoile, à son tour, de nouveau éléments sur ce feuilleton. On apprend notamment que le Real Madrid n’est clairement pas serein dans ce dossier.

C’est du sérieux

Alors que les Merengues souhaitent déjà discuter d’un nouveau contrat avec lui, ils ont de plus en plus de doutes sur l’avenir du joueur. Le média évoque notamment une discussion entre un dirigeant majeur du club et le joueur pendant laquelle ce dernier a fait comprendre qu’il mettait le plan financier au même niveau que le plan sportif, ce qui laisse clairement entendre qu’il est tout à fait enclin à accepter la proposition saoudienne. L’épisode du Ballon d’Or a aussi fait mal au joueur et l’a poussé à prendre un peu plus sérieusement l’intérêt saoudien.

Une situation difficile à gérer pour le Real Madrid, qui avait logiquement bâti son projet d’avenir autour du joueur de la Canarinha. Bien sûr, avec un contrat jusqu’en 2027 et une clause libératoire d’un milliard d’euros, les Merengues sont en position de force pour le moment. Mais si le joueur décide de partir en forçant le départ, le Real Madrid sera contraint de le laisser filer…