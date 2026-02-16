Barça : la nouvelle story énigmatique de Lamine Yamal

Lamine Yamal a semé le doute sur ses réseaux sociaux après la défaite du Barça face à l’Atlético de Madrid (4-0) en demi-finale de la Coupe du Roi. Sur Instagram, l’ailier espagnol a partagé une photo accompagnée de la légende « Chapitre 1 : Mon abîme intérieur » et de la phrase « j’aimerais être ce que tout le monde attend de moi… », illustrant la pression qui pèse sur ses épaules malgré son jeune âge.

La suite après cette publicité

Cette publication intervient alors que le FC Barcelone prépare un match clé de Liga contre Gérone, avec l’objectif de reprendre la tête du classement au Real Madrid, actuellement en avance d’un point. Dans ce contexte, le jeune attaquant devra continuer à gérer la pression et montrer toute l’étendue de son talent, alors que chaque performance individuelle devient déterminante dans la course au titre.