Ligue 1

Jacques Abardonado prévient le futur coach de l’OM

Par Maxime Barbaud
1 min.
Marseille Strasbourg
Jacques Abardonado sera l’entraîneur de l’OM samedi pour la réception de Strasbourg (17h). Il prend la suite de Roberto De Zerbi, écarté en début de semaine après l’humiliation subie au Parc des Princes, mais seulement pour quelques jours. Il n’est qu’intérimaire et rendra son tablier lorsque le prochain coach (Habib Beye ?) aura été nommé. Il offre un petit conseil à son successeur d’ailleurs.

«Marseille est un club extraordinaire, dans les deux sens, prévient le Marseillais de naissance en conférence de presse. La durée de vie d’un entraîneur est courte ici malheureusement. C’est un club qui a beaucoup de pression. Le coach qui vient ici sait à quoi s’attendre. J’ai connu des joueurs qui ne voulaient plus porter le maillot tellement ils avaient de pression ici».

Pub. le - MAJ le
