Menu Rechercher
Commenter
UEFA Nations League

Belgique : deux cadres suspendus contre la France

Par Kevin Massampu
1 min.
De Bruyne avec la Belgique @Maxppp
France 1-1 Italie

Double buteur contre la Turquie lors de la victoire de la Belgique (3-0), ce vendredi en Ligue des Nations, Kevin De Bruyne ne disputera pas le dernier match de cette trêve internationale face à l’équipe de France. Averti à la 80e minute de jeu, le joueur du Napoli était sous le coup d’une suspension avant la rencontre.

La suite après cette publicité

Une situation identique pour un autre cadre des Diables Rouges : Youri Tielemans. Le milieu de terrain et capitaine de la Belgique a écopé d’un carton jaune à la demi-heure de jeu, pour une intervention en retard. Deux énormes coups durs pour Mark van Bommel, alors que les Bleus devront faire sans Dayot Upamecano, expulsé contre l’Italie (1-1).

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Nations League
Belgique
Kevin De Bruyne

En savoir plus sur

UEFA Nations League UEFA Nations League
Belgique Flag Belgique
Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier