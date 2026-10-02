Belgique : deux cadres suspendus contre la France

Double buteur contre la Turquie lors de la victoire de la Belgique (3-0), ce vendredi en Ligue des Nations, Kevin De Bruyne ne disputera pas le dernier match de cette trêve internationale face à l’équipe de France. Averti à la 80e minute de jeu, le joueur du Napoli était sous le coup d’une suspension avant la rencontre.

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Une situation identique pour un autre cadre des Diables Rouges : Youri Tielemans. Le milieu de terrain et capitaine de la Belgique a écopé d’un carton jaune à la demi-heure de jeu, pour une intervention en retard. Deux énormes coups durs pour Mark van Bommel, alors que les Bleus devront faire sans Dayot Upamecano, expulsé contre l’Italie (1-1).