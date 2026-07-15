Coupe du Monde 2026, Angleterre : Harry Kane est dévasté pour ses coéquipiers

Harry Kane est apparu très déçu après l’élimination de l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du Monde 2026 face à l’Argentine (1-2). Au micro de la BBC, le capitaine des Three Lions a regretté le scénario de la rencontre, estimant que son équipe avait pourtant livré une prestation solide pendant une grande partie du match. « Je suis vraiment dégoûté. Dégoûté pour les gars. Dégoûté pour tout le staff, les supporters. On a fait un bon match pendant la majeure partie de la rencontre. Une fois qu’on a mené 1-0, on a réussi à tenir le coup. À ce niveau, ça ne suffit pas. Nous avons eu du mal à mettre la pression sur le porteur du ballon. Je pense que, surtout en première mi-temps et au début de la seconde, nous les avons bien pressés. Nous leur avons mis une pression intense, particulièrement haut sur le terrain, ce qui nous a permis de récupérer des ballons et de contrôler un peu le match. Après le but, que ce soit parce qu’ils ont envoyé plus de joueurs en attaque ou parce que nous n’avons tout simplement pas pu les suivre individuellement, c’était vague après vague, et nous essayions de tenir bon, nos gars faisaient des blocs. Mais au final, ce n’était tout simplement pas suffisant. »

La suite après cette publicité

Malgré la frustration, Harry Kane a tenu à retenir le parcours de son équipe dans le tournoi. Le buteur anglais a souligné les progrès réalisés par ce groupe, qui atteint une nouvelle fois le dernier carré d’une Coupe du Monde. « Les garçons sont toujours prêts à tout moment du match, et quand nous avons pris l’avantage, le message était de continuer à attaquer et de marquer un autre but. Évidemment, une fois qu’ils ont marqué leurs deux buts, il s’agissait d’essayer de trouver une solution, mais nous aurions pu reprendre l’ascendant dans le match. Nous avons vécu de très bons moments dans ce tournoi, de très bons matchs. Une autre demi-finale. On parle de frapper à la porte. On y est presque. Il nous faut juste trouver, oui, cette pièce manquante dans la dernière phase du tournoi. Vous savez, ces tournois vous épuisent, vous mettent sous pression et vous mettent à rude épreuve mentalement – et nous l’avons beaucoup démontré tout au long des six ou sept semaines que nous avons passées ensemble. Il nous manque juste la dernière pièce», a-t-il conclu.

*