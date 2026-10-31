Fiorentina : Bryan Dabo raconte le jour où il a appris la mort de Davide Astori

Plus de huit ans après la disparition tragique de Davide Astori, Bryan Dabo est revenu sur l’un des moments les plus douloureux de sa carrière. Le 4 mars 2018, le capitaine de la Fiorentina était retrouvé mort dans sa chambre d’hôtel à Udine, à seulement 31 ans, alors que son équipe devait disputer une rencontre de Serie A. Présent au sein de l’effectif florentin à cette époque, l’ancien milieu de terrain français a raconté les circonstances dans lesquelles ses coéquipiers et lui avaient appris la terrible nouvelle. « On va au petit-déjeuner, lui, il est toujours premier habituellement, et là, il n’est pas là. Quelqu’un demande : "Il est où Davide ?" On ne sait pas, donc on remonte. Je vois Stefano Pioli, il ouvre la porte et il est en larmes », s’est-il souvenu. C’est alors que Cyril Théréau lui annonce l’impensable : « Bryan, le capitaine est mort. » Un choc immense pour l’ensemble du groupe. « Là, c’est l’hécatombe, tu vois un mec qui pleure, puis un autre. On rentre dans la chambre, on regarde et on voit le corps. Même là, quand j’en parle… », a-t-il poursuivi, visiblement encore marqué par cette scène.

La suite après cette publicité

La disparition de Davide Astori avait profondément bouleversé le football italien et particulièrement la Fiorentina, dont il était devenu le capitaine et l’un des visages emblématiques. Formé à l’AC Milan, passé par Cagliari et l’AS Rome avant de rejoindre Florence en 2015, le défenseur international italien, sélectionné à 14 reprises avec la Squadra Azzurra, avait laissé derrière lui une compagne et une petite fille. Sa mort soudaine avait provoqué une immense vague d’émotion en Italie, poussant notamment la ville de Florence à décréter une journée de deuil municipal lors de ses funérailles. Des centaines de supporters s’étaient également rassemblés devant le stade Artemio-Franchi pour lui rendre hommage. Pour Bryan Dabo, le traumatisme reste intact malgré les années. « J’en ai parlé avec plusieurs joueurs, ça les a tous marqués », a-t-il confié à Addict O Foot.