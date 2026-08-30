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Ligue 1

L’OM va récupérer 5 millions pour Iliman Ndiaye

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Iliman Ndiaye @Maxppp

Iliman Ndiaye va bien changer de dimension. Selon The Times, l’attaquant sénégalais va s’engager avec Tottenham pour un montant de 70 M€, seulement deux ans après son départ de l’OM pour Everton. Une opération XXL pour les Toffees, qui vont réaliser une importante plus-value sur un joueur recruté à Marseille à l’été 2024.

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Et l’OM va également profiter de cette nouvelle vente. Le club phocéen avait conservé 10 % de la plus-value réalisée par Everton sur une future revente de Ndiaye. Avec une opération estimée à 70 M€, Marseille devrait ainsi récupérer environ 5 M€ grâce à cette clause. Une rentrée d’argent bienvenue pour le club olympien, qui avait vendu son attaquant pour environ 20 M€ bonus compris.

Pub. le - MAJ le
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