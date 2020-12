Serie A : la Sampdoria domine Crotone

Belle semaine pour la Sampdoria. Après être allées gagner au Hellas Vérone mercredi, les troupes de Claudio Ranieri ont enchaîné par une victoire ce soir lors de la réception de Crotone 3-1. Cela leur permet de monter d'un rang au classement pour s'adjuger la 10e place.

Crotone est quant à lui toujours bon dernier et rechute après une victoire et un nul. La réduction de l'écart pour un temps de Nwankwo sur penalty (45e) n'aura pas suffi. La Samp s'est imposée grâce à des buts de Damsgaard (26e), Jankto (36e) et l'inusable Quagliarella (65e).

