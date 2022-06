Liverpool s'offre Calvin Ramsay

Liverpool vient d'annoncer ce dimanche l'arrivée du latéral droit écossais Calvin Ramsay en provenance d'Aberdeen (D1 écossaise). L'international U21 a signé un contrat à long terme avec les Reds, mais sa durée n'a pas été communiquée. Quant au montant du transfert, la presse anglaise parle d'un chèque de 4,5 millions d'euros et 3 de bonus.

«Je suis très excité et c'est vraiment un rêve qui devient réalité d'être ici. C'était un rêve devenu réalité de jouer pour Aberdeen, et maintenant d'être dans l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand club du monde, c'est un énorme accomplissement et j'ai hâte d'essayer de montrer aux fans ce que j'ai. J'espère pouvoir arriver en présaison, montrer à tout le monde au club, au personnel, aux joueurs ce que j'ai et nous verrons ce qui se passera ensuite», a-t-il déclaré au média officiel du club.