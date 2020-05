L'OL a décidé de saisir le Conseil d'Etat

Trouvant la décision de la FFF et de la LFP guidée par le gouvernement français injuste, le président de l'Olympique Lyonnais ne souhaite pas en rester là. Ce dernier a notamment fait part via une lettre destinée au Premier ministre Édouard Philippe de son envie de reprendre la saison à partir de juillet et de revenir sur la décision de finir la saison 2019/2020. Multipliant les manoeuvres, Jean-Michel Aulas aurait saisi le Conseil d'État comme le révèle l'AFP et le relaye L'Équipe.

Considérant la décision du Conseil d'Administration de la Ligue comme injuste et surtout hâtive, le club olympien espère toujours l'emporter après avoir été débouté au même titre que l'Amiens SC et le Toulouse FC par le Tribunal administratif de Paris vendredi dernier.