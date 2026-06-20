CdM 2026, Brésil : Marquinhos est soulagé après le large succès contre Haïti

Après son entrée en matière frustrante face au Maroc (1-1), le Brésil a parfaitement réagi en dominant Haïti (3-0) dans la nuit. Longtemps gênée par le bloc bien organisé des Grenadiers, la Seleção a finalement trouvé la faille grâce à Matheus Cunha, opportuniste après une frappe repoussée de Vinicius Junior (23e). L’attaquant brésilien s’est ensuite offert un doublé peu avant la demi-heure de jeu (36e), avant que Vinicius Junior ne corse l’addition dans le temps additionnel de la première période (45e+3). Avec ce succès, les hommes de Carlo Ancelotti prennent la tête du groupe C et se rapprochent fortement des 16es de finale dans cette Coupe du Monde 2026.

La suite après cette publicité

À l’issue de la rencontre, le capitaine brésilien Marquinhos a souligné l’importance de cette victoire pour la confiance du groupe : « c’est une victoire qui donne de la confiance. Le premier match est toujours très difficile face à une équipe du Maroc très efficace avec beaucoup de qualités. Aujourd’hui, c’était pour démarrer notre séquence de victoires, avoir de la confiance. Avoir le résultat dès la première mi-temps nous a aidés aussi. On a essayé de marquer en deuxième période mais on n’a pas réussi. La différence de buts va compter aussi. »