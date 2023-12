Le cadeau loufoque de l’entraineur de Gremio pour le départ de Suarez

Luis Suarez (36 ans) ne pouvait pas rêver mieux pour ses adieux au public de Gremio. En inscrivant le seul but de la rencontre lors de la victoire (1-0) des siens face au Vasco de Gama (1-0) de Dimitri Payet, dimanche lors de l’avant-dernière journée du championnat, l’ancien attaquant du FC Barcelone a soigné sa sortie. Avant de disputer son dernier match, mercredi prochain, sur le terrain de Fluminense avec l’ambition de maintenir Gremio à la 4e place, synonyme de qualification directe en phase de poule de la Copa Libertadores, l’international uruguayen a été célébré par les spectateurs et le club qui lui a remis une plaque en son honneur et un maillot spécial. Il a ensuite reçu un cadeau plus inattendu de la part de son entraîneur en conférence de presse. Renato Portaluppi, plus connu sous le nom de Renato Gaucho, lui a ainsi remis un DVD des meilleurs moments de sa carrière de joueur, puis d’entraîneur.

«Je voulais juste remercier nos fans pour toute l’année et surtout pour la merveilleuse fête qu’ils ont organisée aujourd’hui pour soutenir l’équipe et qui est bien méritée que ce gars mérite. J’ai eu beaucoup de plaisir à le voir jouer en Europe, j’ai eu le plaisir de le voir jouer ici au Grêmio, pouvoir être son entraîneur. Comme je l’ai dit, le quatrième meilleur buteur du monde, il n’y a pas besoin de dire grand-chose. Alors, pendant tes vacances, pendant ton jour de congé, si tu as un peu de temps, tu peux regarder mon DVD, d’accord ?», a notamment lancé le technicien de Gremio. Pour rappel, en 52 matchs avec l’équipe de Porto Alegre, Suarez a marqué 24 fois et délivré 17 passes décisives. L’international uruguayen devrait ensuite s’engager avec l’Inter Miami où il retrouvera son grand ami, Lionel Messi.