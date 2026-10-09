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La Turquie se sépare de Vincenzo Montella

Par Josué Cassé
1 min.
Montella @Maxppp

La Fédération turque de football a annoncé, ce vendredi, mettre fin à sa collaboration avec Vincenzo Montella. «Il a été décidé de ne pas poursuivre avec notre Directeur technique de l’Équipe nationale A, M. Vincenzo Montella», précise le communiqué de la sélection turque.

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Arrivé en septembre 2023, Montella avait pourtant conduit la Turquie à l’Euro 2024 et contribué à son retour en Coupe du Monde. Mais l’élimination dès la phase de groupes du Mondial 2026, suivie d’un parcours difficile en Ligue des nations, aurait précipité son départ. Selon la presse italienne, Arda Turan figurerait parmi les candidats à sa succession.

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