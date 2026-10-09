La Turquie se sépare de Vincenzo Montella

La Fédération turque de football a annoncé, ce vendredi, mettre fin à sa collaboration avec Vincenzo Montella. «Il a été décidé de ne pas poursuivre avec notre Directeur technique de l’Équipe nationale A, M. Vincenzo Montella», précise le communiqué de la sélection turque.

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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda, olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı almıştır. Daha önce istifa eden iki asil yönetim kurulu üyesinin yerine, yedek yönetim kurulu üyeleri Sayın İbrahim Özbay ve Sayın Metin Akyüz’ün atanmasına karar verilmiştir. La suite après cette publicité A Milli Takım Teknik Direktörümüz Sayın Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı alınmıştır. Geçtiğimiz günlerde istifasını TFF Yönetim Kurulu’na sunan Genel Sekreter Sayın Abdullah Ayaz yerine TFF Tescil İşleri Direktörü olarak halen görev yapan Sayın Ahmet Erzurumlu atanmıştır. La suite après cette publicité Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunulur.— TFF (@TFF_Org) October 9, 2026

Arrivé en septembre 2023, Montella avait pourtant conduit la Turquie à l’Euro 2024 et contribué à son retour en Coupe du Monde. Mais l’élimination dès la phase de groupes du Mondial 2026, suivie d’un parcours difficile en Ligue des nations, aurait précipité son départ. Selon la presse italienne, Arda Turan figurerait parmi les candidats à sa succession.