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Serie A

Inter Milan : l’annonce forte de Benjamin Pavard sur l’équipe de France

Par Samuel Zemour
1 min.
Benjamin Pavard avec l'équipe de France, au Qatar @Maxppp
Inter Milan 3-0 Parme

Benjamin Pavard retrouve des couleurs à l’Inter Milan. Titularisé pour la troisième fois de la saison lors de la victoire contre Parme (3-0), ce samedi, le défenseur français a livré une prestation convaincante dans son rôle de défenseur droit au sein d’une défense à trois. Absent des Bleus depuis deux ans, et non retenu pour la dernière Coupe du monde ni lors du récent rassemblement, le joueur de 30 ans n’a toutefois pas renoncé à retrouver la sélection.

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«C’est sûr que l’équipe de France, c’est l’équipe de France, j’y suis allé pendant un certain temps. Là, c’est vrai que je n’ai pas été appelé, même au dernier Mondial. Cela passera par mes performances en club. Il faut que je joue et, quand je joue, il faut que je sois bon. Après, on verra. En tout cas, je suis très content d’être ici à l’Inter, dans ce grand club. Et après, la suite, on verra. Mais l’équipe de France, forcément, c’est dans un coin de ma tête. Je ne me mets pas de pression particulière, ça passera par mes performances», a-t-il lâché.

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