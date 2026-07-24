Équipe de France : le nouveau coup de gueule de Jean-Michel Aulas

Mardi prochain, la FFF présentera son nouveau sélectionneur aux médias. Et si toute la France s’attend à voir Zinédine Zidane s’asseoir aux côtés du président de la FFF, Philippe Diallo, ce dossier ne cesse d’agacer Jean-Michel Aulas. Vice-président de la FFF, l’ancien patron de l’OL avait déjà poussé un coup de gueule hier. Il en a remis une couche ce vendredi, dans une story publiée sur son compte Instagram.

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«L’Équipe de France aura un nouveau sélectionneur à partir de mardi prochain. Philippe Diallo a mené ce dossier avec sérieux afin de préparer l’avenir de notre équipe nationale. Je suis néanmoins surpris par les fuites de ce COMEX, pourtant composé de nombreux membres responsables. S’agissant de la désignation du futur sélectionneur, j’aurais privilégié une concertation plus resserrée. Une telle approche aurait peut-être permis de mieux préserver la confidentialité de nos échanges et de protéger nos instances. C’est d’ailleurs la méthode qui a déjà été retenue sur plusieurs dossiers sensibles. Comment des échanges strictement réservés aux membres du COMEX ont-ils pu se retrouver dans les médias ? Une Fédération ne peut fonctionner sereinement que si la confiance entre ses membres est pleinement respectée. La confidentialité de nos échanges en fait partie. Je me suis longuement entretenu avec Philippe Diallo hier après-midi et nous avons pu échanger sereinement sur cette situation. Je suis surtout très heureux que la Fédération française de football puisse compter, après l’extraordinaire période vécue sous la direction de Didier Deschamps, sur une personnalité hors norme pour écrire un nouveau chapitre de l’histoire des Bleus. Je serai très heureux de le retrouver et de l’accompagner dans cette nouvelle aventure», a-t-il écrit.