Everton va être vendu pour près de 700 M€

Everton devrait changer de pavillon dans les prochains jours. Selon le Daily Mail, le club situé à Liverpool serait sur le point d’être vendu à 777 Partners, un fonds d’investissement américain déjà actionnaire dans les clubs du Genoa, de Vasco de Gama, du Standard Liège ou encore du Séville FC.

Le tabloïd précise que la cession du club pourrait d’ailleurs intervenir d’ici à la semaine prochaine pour une somme avoisinant 600 millions de livres, soit environ 690 millions d’euros. Plus en odeur de sainteté auprès des supporters des Toffees qui réclament son départ depuis plusieurs mois, l’actuel propriétaire d’Everton Farhad Moshiri ne se rendait d’ailleurs plus à Goodison Park ces dernières semaines. Actuellement 17e de Premier League, Everton n’est pas assuré de conserver sa place dans l’élite du football anglais la saison prochaine, d’autant que plusieurs clubs continuent de réclamer une sanction à son encontre pour non respect du fair-play financier.

