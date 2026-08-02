Après Nantes, Youssef El Arabi retourne en Grèce !

À 39 ans, Youssef El Arabi n’est pas encore prêt à raccrocher les crampons. Revenu en Ligue 1 la saison dernière sous les couleurs du FC Nantes, l’attaquant marocain n’a pas réussi à éviter la relégation des Canaris en Ligue 2 (27 matches, 4 buts, 2 passes décisives). Malgré cette issue sportive compliquée, l’ancien buteur d’Al-Duhail, de Grenade ou encore de l’Olympiakos entend bien poursuivre sa carrière.

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L’international marocain (47 sélections, 16 buts) s’est engagé avec le Marko FC, pensionnaire de deuxième division grecque. Un nouveau défi pour le Lion de l’Atlas, qui retrouve un pays qu’il connaît parfaitement après avoir marqué l’histoire récente de l’Olympiakos, où il avait empilé les buts pendant plusieurs saisons.