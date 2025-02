Bayern : Mathys Tel ne rejoindra pas Manchester United !

Nouveau rebondissement dans le dossier Mathys Tel. Alors que l’attaquant du Bayern Munich souhaite quitter son club cet hiver, la presse allemande annonçait ce dimanche que le joueur de 19 ans espérait rejoindre Manchester United, attendant un accord entre les pensionnaires de l’Allianz Arena et les Red Devils. Mais il n’en sera rien.

D’après L’Équipe et RMC Sport, les écuries allemandes et anglaises ne sont pas parvenues à se mettre d’accord au sujet de l’ancien du Stade rennais. Un probable très gros coup dur pour celui qui manque de temps de jeu sous les ordres de Vincent Kompany, d’autant plus que le mercato hivernal fermera ces portes ce lundi…