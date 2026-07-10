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Ligue 1

Le directeur sportif de Fenerbahçe annonce l’arrivée de Mason Greenwood

Par Jordan Pardon
1 min.
Mason Greenwood @Maxppp

Comme indiqué sur notre site hier soir, un accord était tout proche d’être trouvé entre l’Olympique de Marseille et Fenerbahçe pour le transfert de Mason Greenwood. L’opération, si elle aboutit, devrait se conclure autour d’un montant compris entre 40 et 50 millions d’euros (avec bonus), tandis que l’OM conserverait un pourcentage sur une future revente du joueur.

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Cette formule permettrait au club phocéen de maximiser ses gains sur un éventuel futur transfert dans la mesure où Manchester United, club formateur de Greenwood, dispose toujours d’un pourcentage à la revente. Si l’on en croit les propos du directeur sportif de Fenerbahçe, une issue est d’ailleurs proche dans ce dossier. «Il arrive», a confié Oğuz Çetin à des supporters venus à sa rencontre.

Pub. le - MAJ le
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