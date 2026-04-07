Manchester City va faire un sale coup à 75 millions d’euros à Manchester United !

Cette saison, Manchester City est plus performant que lors de la cuvée 2024-2025. En totale perdition la saison dernière, les Skyblues sont beaucoup plus consistants. Et même si l’élimination en 8es de finale de Ligue des Champions face au Real Madrid pourrait nourrir quelques regrets, le titre en Carabao Cup et la finale qui se dessine en FA Cup ont de quoi redonner le sourire. Et alors qu’ils sont encore dans la course au titre en championnat malgré l’avance assez confortable d’Arsenal, les pensionnaires de l’Etihad Stadium se projettent déjà sur l’année prochaine.

La suite après cette publicité

En ce sens, Manchester City travaille sur son mercato estival et semble avoir pris une longueur d’avance déterminante dans la course à la signature d’Elliot Anderson. Le club mancunien a fait du milieu de terrain de Nottingham Forest l’une de ses priorités absolues. Les dirigeants de l’Etihad Stadium sont particulièrement optimistes et estiment pouvoir conclure l’affaire pour un montant avoisinant les 75 millions d’euros, voyant en lui le successeur idéal pour dynamiser leur entrejeu. Malgré l’intérêt de cadors tels que Manchester United, Chelsea ou Tottenham, le joueur de 23 ans aurait déjà tranché en faveur des Cityzens.

La suite après cette publicité

Manchester City veut recruter Anderson avant la Coupe du Monde

Selon les dernières indiscrétions du Daily Mirror, Anderson a clairement signifié sa préférence pour le projet sportif de Manchester City. Ce choix constituerait un camouflet pour les Red Devils, qui espéraient attirer l’international anglais pour reconstruire leur milieu de terrain autour de nouveaux talents après le départ programmé de Casemiro. La direction de City souhaite boucler le transfert le plus tôt possible afin d’éviter toute complication. L’objectif est de finaliser l’accord avant le coup d’envoi de la Coupe du Monde en Amérique du Nord. En sécurisant rapidement son destin, le club champion d’Angleterre espère se prémunir contre une éventuelle flambée de la valeur marchande du joueur, dont les performances avec les Three Lions pourraient attirer encore davantage de prétendants et faire grimper les enchères.

Quelle que soit l’issue de la saison pour Nottingham Forest, le départ d’Elliot Anderson semble désormais acté. Après une ascension fulgurante qui l’a mené des échelons inférieurs à un statut de titulaire potentiel sous les ordres de Thomas Tuchel en sélection, le jeune milieu de terrain se sent prêt pour un nouveau défi. Son transfert vers City marquerait une étape majeure dans sa carrière, le propulsant au cœur de l’une des meilleures équipes du monde sous Pep Guardiola juste avant de s’envoler pour le Mondial.