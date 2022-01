Bundesliga : le Hertha Berlin surpris à domicile par Cologne

Suite de la 18e journée de la Bundesliga : le Hertha Berlin recevait Cologne dans un duel entre deux équipes rapprochées au classement. En effet, le club de la capitale n'est qu'à quatre point de son adversaire de l'après-midi et une victoire lui permettrait de s'approcher de la première partie de tableau, tandis que le Onze du Bouc pouvait provisoirement mettre la pression sur le top 6, qualificatif pour les compétitions européennes. Ce sont les visiteurs qui ouvraient le score par le biais de l'inévitable français Anthony Modeste, buteur à la demi-heure de jeu (1-0, 30e) pour sa 12e réalisation de la saison, à seulement une unité d'Erling Haaland.

Il était suivi de l'international slovaque Ondrej Duda, qui inscrivait le but du break deux minutes plus tard (2-0, 32e). Vladimir Darida réduisait la marque avant l'heure de jeu (2-1, 57e) mais ce n'était pas suffisant pour le club de la Vieille Dame pour revenir au score, puisque Jan Thielmann scellait le sort de la rencontre dans le temps additionnel (3-1, 90e+1). Avec ce succès 3 buts à 1, Cologne remonte à la 7e place et n'est plus qu'à deux points des places qualificatives pour la Ligue des Champions, Berlin reste bloqué à la 12e place au classement.