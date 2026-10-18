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Eredivisie

Ilyès Hamache carbure avec Cambuur

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
hamache @Maxppp

Ilyes Hamache réalise un début de saison très encourageant sous les couleurs de Cambuur en Eredivisie. Parti aux Pays-Bas pour donner un nouvel élan à sa carrière, l’ancien joueur d’Amiens s’est rapidement imposé comme un élément important du secteur offensif. Percutant, capable de provoquer en un contre un et de faire des différences grâce à sa vivacité, l’ailier français apporte de la créativité et de la verticalité à son équipe. Ses premières prestations témoignent d’une confiance retrouvée et d’une volonté de franchir un nouveau cap.

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Hamache compte 4 buts et 1 passe décisive en huit apparitions toutes compétitions confondues. Déjà décisif à plusieurs reprises, le franco-algérien de 23 ans semble avoir trouvé un environnement propice à son épanouissement. Après une saison 2025-2026 intéressante à Amiens, où il avait inscrit six buts toutes compétitions confondues, il poursuit sa progression aux Pays-Bas.

Pub. le - MAJ le
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