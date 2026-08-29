PL : Tottenham s’incline contre Newcastle et concède une deuxième défaite d’affilée

Après l’humiliation subie sur le terrain de Brentford (3-0), Tottenham recevait Newcastle, ce samedi, pour sa première rencontre de la saison à domicile. Face à des Magpies en confiance, auteurs d’une belle prestation contre Liverpool le week-end dernier (2-2), les Spurs de Roberto De Zerbi ont énormément été bougés, avant de dominer les débats. Mathys Tel s’offrait la première occasion de la rencontre sur cette lourde frappe stoppée par Lukáš Horníček (15e). Dans la foulée, Pedro Porro ne profitait pas d’un cafouillage dans la surface pour pousser le ballon au fond des filets (17e). À la 36e minute, Marmoush trouvait Robertson, dont la frappe en première intention était détournée par Hornicek (36e). Le portier tchèque de Newcastle réalisait un bel arrêt réflexe par la suite sur un corner repris par Van Hecke (37e).

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Le manque de réalisme des Londoniens leur a finalement coûté très cher en seconde période. Après une longue transversale de l’ancien Cityzen, Nico Gonzalez, vers le côté droit, Dedić trouvait Elanga, dans la surface. Le Suédois parvenait ensuite à se retourner et à marquer, après que le cuir ait frappé le poteau droit de Kinsky avant de finir sa course au fond des filets (62e, 0-1). Dix minutes plus tard, c’est le Congolais Yoane Wissa qui réalisait le break, avec un geste acrobatique à la suite d’un corner (72e, 0-2). Ces deux réalisations ont permis à Newcastle et à Matthias Jaissle de remporter un gros succès et de s’installer à la 3e marche du podium. En face, Tottenham perd pour la première fois de son histoire ses deux premiers matchs en championnat. La saison risque d’être longue pour Omar Marmoush, qui disputait ses premières minutes avec les Spurs, l’ancien Magpie Sandro Tonali ainsi que le reste des Spurs.