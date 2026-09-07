Menu Rechercher
Commenter 38
Ligue 1

L’OM est l’équipe de Ligue 1 qui a le moins couru depuis la reprise

Par Josué Cassé
1 min.
Olympique de Marseille @Maxppp

Défait par le Paris FC dimanche soir (2-3), l’Olympique de Marseille a confirmé ses difficultés en ce début de saison avec deux défaites en trois matches. Dixième de Ligue 1 après un mercato estival placé sous le signe de la restriction, le club phocéen n’avance toujours pas. D’après le site spécialisé Sofascore, Marseille est d’ailleurs l’équipe qui a le moins couru sur l’ensemble des trois premiers matches, avec 67 kilomètres.

La suite après cette publicité

À titre de comparaison, le PSG est 10e avec 105,5km, Lens est 5e avec 108,1km. Le promu Le Mans est en tête de ce classement avec 114,1km, juste devant l’OL (112,4km). «On a fait une entame catastrophique. Sur l’engagement on leur rend le ballon, puis on se prend un ballon dans le dos et un but d’entrée. Ça n’est jamais simple. On a laissé beaucoup trop d’espaces à cette équipe et on ne peut pas espérer un autre résultat avec autant d’erreurs défensives. On leur a laissé trop d’opportunités sur des erreurs grossières, individuelles ou collectives», constatait de son côté Bruno Genesio après le revers face aux Franciliens.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (38)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Bruno Génésio

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Bruno Génésio Bruno Génésio
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier