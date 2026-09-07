L’OM est l’équipe de Ligue 1 qui a le moins couru depuis la reprise

Défait par le Paris FC dimanche soir (2-3), l’Olympique de Marseille a confirmé ses difficultés en ce début de saison avec deux défaites en trois matches. Dixième de Ligue 1 après un mercato estival placé sous le signe de la restriction, le club phocéen n’avance toujours pas. D’après le site spécialisé Sofascore, Marseille est d’ailleurs l’équipe qui a le moins couru sur l’ensemble des trois premiers matches, avec 67 kilomètres.

La suite après cette publicité

À titre de comparaison, le PSG est 10e avec 105,5km, Lens est 5e avec 108,1km. Le promu Le Mans est en tête de ce classement avec 114,1km, juste devant l’OL (112,4km). «On a fait une entame catastrophique. Sur l’engagement on leur rend le ballon, puis on se prend un ballon dans le dos et un but d’entrée. Ça n’est jamais simple. On a laissé beaucoup trop d’espaces à cette équipe et on ne peut pas espérer un autre résultat avec autant d’erreurs défensives. On leur a laissé trop d’opportunités sur des erreurs grossières, individuelles ou collectives», constatait de son côté Bruno Genesio après le revers face aux Franciliens.