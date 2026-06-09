Ousmane Dembélé n’en finit plus de décevoir en bleu, l’énorme liste de recrues réclamées par José Mourinho

Dembélé et les Bleus, ce n’est toujours pas ça

Avec son triplé hier soir, Michael Olise a désormais 7 buts en sélection, il égale déjà un certain Ousmane Dembélé, preuve de leur trajectoire bien différente avec le maillot de l’équipe de France. Parce que d’un côté Michael Olise n’a que 17 sélections, contre 59 pour le Ballon d’Or. La passerelle parfaite pour évoquer la prestation de Dembélé, Ballon d’Or en titre, double champion d’Europe mais toujours pas prophète en équipe de France. Et pourtant hier soir, Ousmane Dembélé a été aligné en numéro 10, dans l’axe, une position qu’il apprécie et qu’il maîtrise. Mais l’Amérique semble encore loin et il faudra en faire beaucoup plus pendant la Coupe du Monde pour que Didier Deschamps répète ce dispositif avec Le Parisien dans l’axe. S’il a pendant longtemps été embêté par des blessures, cette fois Dembouz s’épanouit complètement en club, il ne manque que ce cap à passer en sélection pour qu’il fasse l’unanimité… et cela commence par une grosse Coupe du Monde.

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José Mourinho a fait sa liste de recrues idéales

Le mercato du Real Madrid de José Mourinho va rapidement se mettre en place. Ibrahima Konaté et Denzel Dumfries vont être les premières recrues du Real Madrid, mais sûrement pas les dernières. Comme l’explique le journal AS, José Mourinho aurait donné son feu vert pour que le Real Madrid avance sur les dossiers Josko Gvardiol et Riccardo Calafiori. Avec la blessure de Ferland Mendy pendant de longs mois et la saison mitigée de Carreras, le Real Madrid veut recruter en défense, et l’avantage de Gvardiol et de Calafiori c’est qu’ils peuvent jouer latéral comme défenseur central. José Mourinho a également validé la piste Bernardo Silva, libre de tout contrat depuis son départ de Manchester City. Et dans le même temps, le Real Madrid garde un œil sur la situation de Mateus Fernandes, joueur de West Ham qui va forcément quitter le club avec la relégation en Championship des Hammers. Mais quoi qu’il en soit, hormis pour Bernardo Silva qui est libre, tous ces joueurs vont coûter très cher, surtout Gvardiol qui avait été recruté pas moins de 90M d’euros par Manchester City après le Mondial 2022.

Marcus Rashford vers l’Allemagne ?

L’avenir de Marcus Rashford est l’un des dossiers redondants des mercatos estivaux. L’international anglais voudrait revenir à Barcelone la saison prochaine, mais l’arrivée de Gordon remet sa situation en jeu et c’est le Bayern Munich qui pourrait en profiter. Selon Mundo Deportivo, Rashford n’aurait pas encore reçu de réponse définitive du Barça sur sa situation donc le Bayern avance ses pions et serait prêt à dépenser 35 millions d’euros. En attendant, Barcelone a toujours une option d’achat de 30 millions d’euros qui est activable jusqu’au 15 juin, il reste donc moins d’une semaine pour que la direction du Barça se décide avec Rashford.