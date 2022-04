Serie A : l'Udinese s'impose largement sur la pelouse de la Fiorentina

Ce mercredi (18h), la Fiorentina (7e) recevait Udinese (12e) pour un match en retard de la 20e journée de Serie A. Les Florentins, en violet, débutaient la rencontre en 4-3-3 alors que les joueurs d’Udine, en blanc et noir, étaient alignés en 3-5-2. Dans un début de match très disputé, les visiteurs trouvaient rapidement la faille : après une action individuelle, Pablo Mari envoyait une frappe puissante sous la transversale de Terraciano, qui ne pouvait pas l’arrêter (11e, 0-1). La Viola poussait pour tenter de revenir au score et s’exposait à des contre-attaques. Bien lancé dans la profondeur, Destiny Udogie frappait au but mais sa tentative était repoussée par le portier florentin dans les pieds de Gerard Deulofeu qui marquait dans le but vide (36e, 0-2). La formation du Frioul rentrait aux vestiaires en menant par deux buts.

En début de seconde période, les locaux ne baissaient pas les bras et multipliaient les occasions devant le but adverse. Néanmoins, ils faisaient face à un grand Marco Silvestri, qui s’imposait devant Gonzalez (52e) et Maleh (58e). Malheureusement pour la Fiorentina, quand ce n’était pas le portier bianconero qui s’interposait, ses attaquants faisaient preuve de beaucoup de maladresse dans le dernier geste. La formation d’Udine résistait bien et réussissait à aggraver son avance en fin de rencontre : la frappe déviée de Walace prenait Terraciano à contre-pied (91e, 0-3) et sur un centre en retrait de Makengo, Destiny Udologie marquait un nouveau but (95e, 0-4). Grâce à ce beau succès à l’extérieur (4-0), l'Udinese prend la 11e place de Serie A, la Fiorentina reste 7e et loupe l’occasion de passer devant les deux clubs romains au classement.