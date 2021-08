Barça : Ronald Koeman loue le travail de Martin Braithwaite

La suite après cette publicité

Titularisé contre la Real Sociedad dimanche dernier (1ère journée de Liga), Martin Braithwaite a fait forte impression avec un doublé et une passe décisive lors du succès 4-2 des siens. Pour autant, sa situation au Barça n'a pas changé puisque l'ancien Toulousain est toujours sur la liste des transferts, et ce dernier ne sera pas retenu en cas d'offre intéressante... En tout cas, de son côté, Ronald Koeman est plus que satisfait du travail du Danois et aimerait qu'il reste.

«Nous connaissons la situation du club. S'il y a un intérêt pour un joueur, nous l'écouterons, mais Martin se débrouille très bien avec nous. Il joue dans différentes positions en attaque. Il a montré l'autre jour qu'il est important pour l'équipe. J'adore jouer avec lui. Il est très discipliné. Il accepte son rôle de ne pas jouer tout le temps. Pour moi, je pense qu'il devrait rester», a lâché le Néerlandais en conférence de presse avant le déplacement à Bilbao ce samedi (22h).