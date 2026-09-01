Manchester City : Iliman Ndiaye passe sa visite médicale
Iliman Ndiaye est tout proche de devenir un nouveau joueur de Manchester City. Alors que l’accord entre les Skyblues et Everton avait été trouvé lundi pour un montant d’environ 75 M€, l’ancien Marseillais est désormais passé à l’étape suivante. Selon Sky Sports, l’international sénégalais est actuellement en train de passer sa visite médicale, préalable à la finalisation de son transfert vers le club mancunien.
Le deal prévoit un premier versement d’environ 69 M€, auquel pourront s’ajouter près de 6 M€ de bonus. Sauf problème lors de la visite médicale, Ndiaye va donc bien poursuivre sa carrière sous les ordres d’Enzo Maresca, confirmant l’importance accordée par Manchester City à son profil. Un renfort de poids après l’échec du dossier Cody Gakpo.
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