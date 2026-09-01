Menu Rechercher
Commenter 12
Premier League

Manchester City : Iliman Ndiaye passe sa visite médicale

Par Allan Brevi
1 min.
Iliman Ndiaye @Maxppp

Iliman Ndiaye est tout proche de devenir un nouveau joueur de Manchester City. Alors que l’accord entre les Skyblues et Everton avait été trouvé lundi pour un montant d’environ 75 M€, l’ancien Marseillais est désormais passé à l’étape suivante. Selon Sky Sports, l’international sénégalais est actuellement en train de passer sa visite médicale, préalable à la finalisation de son transfert vers le club mancunien.

La suite après cette publicité

Le deal prévoit un premier versement d’environ 69 M€, auquel pourront s’ajouter près de 6 M€ de bonus. Sauf problème lors de la visite médicale, Ndiaye va donc bien poursuivre sa carrière sous les ordres d’Enzo Maresca, confirmant l’importance accordée par Manchester City à son profil. Un renfort de poids après l’échec du dossier Cody Gakpo.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (12)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Man City
Everton

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Man City Logo Manchester City FC
Everton Logo Everton
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier