Coupe du Monde 2026, Espagne : la réaction de Fabian Ruiz après le sacre mondial
Alors que l’Espagne a remporté ce dimanche soir la deuxième Coupe du Monde de son histoire en dominant l’Argentine en finale, Fabian Ruiz boucle une saison exceptionnelle. Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain réalise un doublé historique en remportant à la fois la Ligue des Champions et le Mondial 2026 avec son club et sa sélection, confirmant son statut parmi les meilleurs joueurs européens du moment.
« Je n’arrive pas à y croire, nous avons démontré que nous sommes une famille, que nous donnons tout… c’est merveilleux. Nous avons contrôlé le match du début à la fin, nous sommes de justes vainqueurs. Je crois que nous ne sommes pas encore conscients, c’est quelque chose d’unique », a déclaré l’ancien du Napoli après la rencontre.
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