Real Madrid : Ibrahima Konaté met toute l’Espagne à ses pieds

Il y a encore quelques mois, Ibrahima Konaté traversait l’une des périodes les plus compliquées de sa carrière. Régulièrement pointé du doigt pour ses erreurs défensives et son manque de régularité à Liverpool, l’international français avait terminé son aventure chez les Reds sous le feu des critiques. Son arrivée au Real Madrid avait d’ailleurs suscité quelques interrogations, tant ses dernières prestations en Angleterre avaient laissé des doutes sur sa capacité à retrouver son meilleur niveau. Et lors de ses premiers matches en Espagne, il était parfois pointé du doigt. Mais depuis plusieurs semaines, le défenseur de 27 ans semble avoir définitivement laissé cette période derrière lui. Installé dans le onze de José Mourinho, Konaté enchaîne les titularisations et s’impose progressivement comme l’un des hommes forts de la défense madrilène. Une montée en puissance qui s’est encore confirmée ce week-end, lors de la victoire du Real Madrid sur la pelouse de Valence.

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Face aux Valencians, l’ancien joueur de Leipzig a livré une prestation particulièrement impressionnante, ne laissant quasiment aucune marge de manœuvre aux attaquants adverses. Solide dans les duels, impérial dans les airs et propre dans ses relances, Konaté a parfaitement incarné la solidité retrouvée des Merengues. Une performance saluée par la presse espagnole, à commencer par Marca, qui lui a attribué la note de 9. « Le niveau de jeu du Français est en constante progression depuis quelques matchs. Il résiste dans les duels et relance proprement », souligne le quotidien madrilène. Même enthousiasme du côté de Goal Espagne, qui lui a également décerné un 9 : « Une présence physique que les attaquants de Valence n’ont tout simplement pas pu surmonter. Konaté a dominé les airs et a fait preuve d’une excellente lecture du jeu, contribuant aux cinq interceptions de son équipe. Il est resté imperturbable sous la pression et a empêché les locaux de se créer la moindre occasion franche dans le jeu. »

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La presse espagnole s’enflamme pour Konaté

Et cette renaissance porte également la marque de José Mourinho. Depuis son arrivée sur le banc madrilène, le technicien portugais exige un investissement total de ses joueurs, aussi bien en match qu’à l’entraînement. Une philosophie à laquelle Konaté a immédiatement adhéré. Très impliqué dans le travail quotidien à Valdebebas, le Français a progressivement gagné la confiance de son entraîneur, qui n’hésite pas à lui confier les clés de sa défense. Son association avec Dean Huijsen commence d’ailleurs à faire des merveilles, les deux défenseurs affichant une complémentarité particulièrement intéressante. « Exceptionnel. Infranchissable dans la surface et en profondeur. Jouer aux côtés de Huijsen lui permet de perfectionner l’art de la passe progressive. Ils se complètent à merveille et se bonifient mutuellement », s’enthousiasme AS, séduit par la prestation du Français.

Une véritable revanche pour celui qui semblait avoir perdu une partie de sa confiance lors de ses derniers mois à Liverpool. Désormais, Konaté retrouve cette agressivité dans les duels et cette sérénité qui faisaient sa force. Dans une équipe qui tourne bien et avec un coéquipier qui performe aussi, Konaté semble avoir trouvé la recette pour séduire José Mourinho. Alors que le Real Madrid affiche une belle dynamique, l’international français apparaît aujourd’hui comme l’un des grands gagnants de la méthode du coach portugais. Et après être passé par des moments difficiles, le Français peut donc savourer son retour en forme. Pour le plus grand bonheur des supporters madrilènes.