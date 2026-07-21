Coupe du Monde 2026 : ce qu’ont dit Messi et Dibu Martinez dans le vestiaire à la mi-temps de la finale

L’Argentine a perdu son titre de champion du monde au détriment de l’Espagne. La Roja est venue à bout de l’Albiceleste dimanche (1-0 a.p.) au terme d’une finale de Coupe du Monde à sens unique. Le vainqueur a certes eu besoin d’une prolongation pour l’emporter mais a dominé son adversaire de la tête aux pieds. La patience a fini par être récompensée par un but de Ferran Torres à la 106e minute. Les Argentins ont subi la domination adverse tout au long de la rencontre et ce n’est pas le discours de Leo Messi à la pause qui a inversé la tendance.

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«Allez les gars ! De la personnalité, les gars, de la personnalité. On en a toujours eu, on va l’avoir maintenant, non ? Allez ! De la personnalité pour jouer, jouons-la» a lancé la star, exhortant ses coéquipiers à élever leur niveau de jeu. «Allez, on joue avec le cœur, les gars. Jouez avec le cœur, en allant de l’avant, pas en reculant, encourageait Emiliano Martinez. Nous avons plus envie d’aller de l’avant qu’eux. Seuls les lâches jouent en reculant. Allez ! Trois passes et on trouve Leo. On joue aussi depuis la défense. Allez, on est plus tranchants que jamais. On gagne ! On gagne !» Ça n’a visiblement pas suffi.