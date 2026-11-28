La mise à pied de Franck Haise moins d’un an après son arrivée, au lendemain d’une nouvelle défaite à Nimègue en Ligue Europa (3-1), a provoqué la colère de Benoît Costil. Sur les ondes de RMC dans l’émission Rothen s’enflamme, l’ancien gardien emblématique des Rouge et Noir a défendu le technicien, qu’il juge toujours comme « un très bon entraîneur et un mec bien », pour mieux pointer du doigt le clan venu du nord de la France : « qu’on le veuille ou non, Franck Haise est associé à Arnaud Pouille et aux mecs qu’on a fait venir de Lens. Parce que c’est une armada du RC Lens qui a débarqué sur Rennes. Et à quel prix ! La masse salariale a explosé. Dans les bureaux, c’est la jungle terrible, c’est la guerre. Ça ne se passe pas bien, il faut le dire. »

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L’ex-portier aux 255 apparitions sous le maillot breton a ensuite directement ciblé le président Arnaud Pouille, en poste depuis octobre 2024, dénonçant une gestion catastrophique alors que le club végète au neuvième rang de Ligue 1 avant d’aller à Toulouse dimanche sous les ordres de l’intérimaire Sébastien Tambouret : « Arnaud Pouille, je l’ai croisé 2-3 fois, je ne sais pas s’il sait comment je m’appelle ou s’il fait semblant de ne pas savoir comment je m’appelle. (…) Ils ont foutu un bordel. Mais la seule chose qu’ils ont faite de bien pour moi, c’est qu’ils se sont rempli les poches. En tant que supporter du Stade Rennais qui ne demande pas de poste ou quoi que ce soit, c’est un manque de respect vis-à-vis du club et de la famille Pinault. Pour moi, c’est terrible. » Le message est passé.