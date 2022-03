Incidents Angers-OM : jusqu’à un an de prison avec sursis requis contre cinq supporters angevins

Selon les informations de l’AFP, des peines allant de deux mois à un an de prison avec sursis assorties d'interdictions de stade de un à trois ans ont été requises ce mercredi par le tribunal correctionnel d’Angers contre cinq supporters angevins dans l’affaire des incidents du match entre le SCO et l’Olympique de Marseille en septembre dernier. Les cinq individus sont âgés de 22 à 35 ans, ils avaient été mis en examen pour « pénétration non autorisée dans une compétition sportive avec l'intention de la troubler » et trois d’entre eux étaient également mis en examen pour « violences commises en réunion dans une enceinte sportive ».

Selon l’agence de presse, une enquête serait toujours en cours côté marseillais pour déterminer la responsabilité des supporters olympiens dans ses incidents. Les deux clubs avaient été sanctionnés en octobre par la commission de discipline de la LFP, l’OM avait écopé d’un retrait d’un point avec sursis et les Angevins avaient été sanctionnés de deux matches à huis clos partiel, dont un avec sursis et d’une amende de 20 euros. Concernant les sanctions pour les cinq supporters, le tribunal correctionnel rendra sa décision le 8 juin prochain.