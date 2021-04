Ousmane Dembélé dévoile son entraîneur préféré

Passé par Dortmund après avoir explosé à Rennes et avant de s’épanouir et de grandir au FC Barcelone, Ousmane Dembélé a fait des merveilles en Bundesliga et a gardé un bon souvenir du club de la Ruhr. Et notamment de Thomas Tuchel, qui l’a fait venir en Allemagne et qu’il considère encore aujourd’hui comme son entraîneur préféré.

«Thomas Tuchel m'a convaincu. C'est mon entraîneur préféré. Avec lui, je jouais plus à droite avant de jouer en 10 ou dans le milieu à trois. Si Thomas Tuchel était resté, ça aurait été plus dur de quitter Dortmund», explique-t-il dans un entretien à beIN SPORTS. Au final Dembélé ne sera resté qu’un an à Dortmund avant se s’envoler pour le FC Barcelone, mais il a également adoré jouer avec Pierre-Emerick Aubameyang, personne qu'il a préféré dans le football.